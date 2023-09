La mauvaise diffusion des débats du conseil communal des Honnelles vivement critiquée : “Tout sera réglé avant la fin d’année”

Depuis la crise sanitaire, de nombreuses villes et communes permettent à leurs citoyens de suivre le conseil communal via une retranscription sur Facebook ou YouTube. Un procédé qui permet aux habitants d’être plus facilement impliqués dans la vie politique de leur commune. Un outil qui rencontre un certain succès à Mons ou encore Dour mais qui peine à séduire à Honnelles et pour cause. Les retranscriptions sont systématiquement interrompues pour des problèmes de son, d’image… ou des deux combinés. Une situation que déplorent de nombreux citoyens mais qui est en passe de changer.