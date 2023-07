Le Schéma de Développement Territorial pas en phase avec les attentes de la commune des Honnelles

Un projet qui avait déjà mûri auprès du ministre Henry en 2013 mais qui n’avait jamais abouti. En 2019, le ministre Di Antonio l’avait relancé. Les conseils communaux s’étaient alors penchés dessus avant que le gouvernement n’adopte la mesure qui n’est finalement jamais rentrée en vigueur. Les communes sont donc désormais à nouveau invitées à se pencher sur le schéma de développement territorial dont une enquête publique était ouverte jusqu’au 14 juillet.

Plusieurs points entrent en ligne de compte dans ce SDT. Il vise en effet à réduire la consommation des terres non artificialisées en la plafonnant d'ici 2050. Il a également pour but de préserver au maximum les surfaces agricoles, maintenir, rénover et réutiliser le bâti existant, localiser au mieux les bâtiments à construire à l’avenir et restaurer la biodiversité.

Un SDT qui ne met pas forcément en valeur la commune des Honnelles puisque seul le centre de Roisin a été retenu comme centralité villageoise malgré les nombreux commerces qui s’installent un peu partout dans l’entité. L’accès aux transports en commun n’est pas non plus véritablement assuré si ce n’est via les TEC. Un SDT qui ne correspond donc pas aux attentes communales. Comme beaucoup d’autres communes, celle des Honnelles tiendra donc à l’œil ce projet dont elle n’est pas véritablement convaincue, que du contraire.