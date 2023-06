La mobilisation anti-éolienne se poursuit à Honnelles à quelques jours de la consultation populaire

”Les habitants de Honnelles et de Wihéries ont reçu, en toutes-boîtes, un feuillet les invitant à voter trois fois “non” ce dimanche 11 juin lors de la consultation populaire. Un formulaire leur était joint afin qu’ils puissent demander les impacts que le projet éolien de Luminus aura sur leur habitation. Il est important qu’un maximum d’Honnellois et de Wihérisiens complète ce formulaire et le dépose avant le lundi 12 juin dans une des boîtes aux lettres relais mises en place”, indique une citoyenne engagée.

Concrètement, le formulaire reprend les questions que les citoyens souhaitent poser à Luminus concernant le projet de cinq éoliennes de 200 mètres de haut sur Montignies-sur-Roc, Fayt-le-Franc, Athis et Wihéries. “Nous prenons également en considération les deux autres projets, que cela soit celui de 11 éoliennes de 180 mètres de haut sur l’axe Baisieux – Roisin que le projet de remplacement de celui de Quiévrain – Dour par des éoliennes de 225 mètres de haut. Nous n’oublions pas non plus le troisième projet sur Erquennes et Blaugies, toujours en gestation”, poursuit la citoyenne.

En complétant le formulaire, les habitants pourront ainsi voir, via un photomontage, l’impact sur leur habitation dans l’étude d’incidence. Cette dernière ne devrait cependant pas voir le jour avant plus d’un an. Une mobilisation qui se veut toujours plus importante, quelques jours seulement avant de passer au vote. Le taux de participation à la consultation populaire risque donc d’être élevé.