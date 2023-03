Honnelles : de nombreux habitants ne veulent pas entendre parler d’éoliennes “nous voulons conserver notre écrin touristique”

Ce n’est pas la première fois que la commune des Honnelles est choisie pour accueillir un projet éolien. Projet dont Benoît Flasse ne veut pas. “Nous avons l’impression qu’il y a un acharnement sur Honnelles. Quatre ou cinq projets éoliens avaient déjà été soumis à la commune avant d’être refusés. Nous pensions pouvoir être tranquille avec cela mais ce n’est toujours pas le cas”, confie-t-il.

Cette opposition s’est caractérisée par une forte mobilisation ce mercredi lors de la présentation du projet. 250 personnes étaient en effet présentes, la moitié était composée de citoyens honnellois et l’autre de Français également impactés. Benoît n’a malheureusement pas su s’y rendre pour des raisons professionnelles. Il ne compte cependant pas abandonner le combat.

“Je pense qu’il y avait effectivement une grosse mobilisation populaire lors de cette réunion. Le problème est que tous ne se battent pas et ne demandent pas d’études supplémentaires pour l’étude d’incidence. Avec d’autres citoyens, nous allons tout de même émettre nos remarques auprès de l’administration. Certains d’entre eux se sont d’ailleurs chargés de regrouper toute une série de documents utiles pour cette étude d’incidence”, poursuit Benoît Flasse.

Concrètement, les citoyens demandent un photomontage pour voir à quel point leur propriété est impactée visuellement par le projet. Ils souhaitent également une série d’études complémentaires. Elles portent sur les bruits mécaniques et aérodynamiques, sur les ultrasons et infrasons, sur l’effet d’ombre et sur la valeur immobilière notamment.

“Nous sommes réfractaires pour tous les projets éoliens dans la région. Nous sommes déjà entourés de celles de Dour et Quévy, nous n’en voulons pas en plus dans le fond de notre jardin. Nous voulons conserver notre petit écrin touristique qui attire de nombreux marcheurs et visiteurs sur la commune”, conclut-il.

Pour rappel, le projet prévoit ainsi l’installation de 11 éoliennes sur le territoire honnellois, entre les villages de Marchipont et Roisin. Leur hauteur maximale sera de 180 mètres. Elles seront reculées des habitations comme les prescriptions l’imposent. Elles se situeront ainsi à minimum 720 mètres de zones d’habitats et de 400 mètres de maisons isolées. Elles seront probablement reliées au réseau électrique d’Elouges.