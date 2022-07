"Le projet d’aménagement d’une liaison cyclo-piétonne entre Onnezies et Angre a été demandé par la commune de Honnelles", indique la Province de Hainaut. "Le projet comprend deux tronçons. Le premier est composé d’une piste en béton brossé, d’une largeur de deux mètres entre la limite avec l’entité voisine de Baisieux et la rue Emile Cornez à Angre, coffrée de manière traditionnelle. Le second tronçon, reliant la rue Emile Cornez et la traversée du Ravel d’Onnezies, est constitué d’une piste en béton brossé d’une largeur de 1,5 mètre de part et d’autre de la rue d’Angre, réalisée au moyen d’une machine à coffrage glissant."

Ce nouvel aménagement vient une fois de plus s’ajouter aux autres pistes cyclo-piétonne qui ont vu le jour ces dernières années dans les Hauts-Pays.