D’ordinaire, les vols ont lieu au lever du soleil et deux heures avant qu’il ne se couche. C’est à ce moment que les vents sont plus calmes et l’air plus stable. Pendant l’événement des Hô Vols, ils sont prévus vers 6h30 et 18h30, ces horaires dépendent naturellement des conditions météo du moment. Les passagers sont attendus à 6h pour les vols du matin et 18h pour les vols du soir avec leur preuve de paiement ou la confirmation de leur inscription.

Les vols commenceront le vendredi 29 juillet à 19h et seront suivis d’un souper cochon à la broche sur le site. Le lendemain, les vols débuteront dès 6 h et se poursuivront à 18h. Un concert et une soirée disco complèteront le programme de la journée. En plus des envols de montgolfières, le dimanche sera marqué par un tournoi de Molkky. Enfin, la soirée de clôture sera accompagnée de deux concerts et d’un grand feu d’artifice le lundi.

Quelques conseils vestimentaires

Certaines tenues sont à préconiser lors d’un vol en montgolfière. "Il fautadopter une tenue vestimentaire dans laquelle les gens se sentent bien", indiquent les organisateurs. "Pour les dames, il est souhaitable d’opter pour le pantalon et la paire de bottines ou de baskets. Les shorts ne sont quant à eux pas recommandés. En ballon, à la bonne saison, il ne fait pas froid. Pas de sensation de vent puisque nous nous déplaçons avec lui. Toutefois, il est préférable d’emporter avec soi un pull ou un gilet. Il est également conseillé d’emporter une casquette ou un chapeau pour les petits coups de brûleur."

Pour participer, il faudra débourser la somme de 170 euros.