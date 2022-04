La commune de Honnelles relance son budget participatif

Qui succèdera à Alain Ladrière et son projet de parcours de marche balisé à travers le village de Montignies-sur-Roc? Ce ne sont autres que les Honnellois qui auront la réponse à cette question grâce au lancement d'un nouveau budget participatif de la commune. L’objectif de l’initiative reste inchangé, elle a pour but de faire participer les citoyens à la prise de décision relative à l’utilisation du budget communal. Une enveloppe de 10 000 euros sera, en ce sens, consacrée à la réalisation du projet proposé et retenu par les citoyens. Chaque habitant a la possibilité de déposer un dossier qui sera soumis aux votes des citoyens en octobre prochain.