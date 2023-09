Hensies : Norma Di Leone ne sera plus échevine dès le mois prochain

Après 23 ans en politique, une page se tourne donc pour Norma Di Leone. “J’ai vécu plein de belles choses pendant 23 ans. J’ai toujours fait en sorte d’être empathique et à l’écoute tout au long de mes années de mandature. Des qualités que je mettrai désormais à profit dans mes nouveaux projets”, confie Norma Di Leone (PS) qui avait prévenu le bourgmestre, Eric Thiébaut, d’un potentiel départ avant la fin de la mandature. La désormais ancienne échevine des Finances ne sera d’ailleurs pas remplacée au sein du collège communal. Pour les quelques mois restants avant les élections, elle siégera comme conseillère communale. “Je reprends les Finances dans mes attributions pour les quelques mois à venir”, ajoute Eric Thiébaut, bourgmestre d’Hensies (PS).

Un premier livre et bien d’autres projets

Ses nouveaux projets, Norma Di Leone n’a pas attendu d’avoir quitté la politique pour les réaliser. Elle vient en effet de sortir un livre dont elle est co-auteure. L’ouvrage s’intitule “Impacter au féminin” et retrace notamment le parcours de l’ancienne échevine. “Le livre retrace l’histoire de femmes entrepreneures qui racontent leur changement de carrière pour aboutir à un projet qui les anime, les passionne et les nourrit. J’explique également mon parcours dans le bouquin ainsi que toutes les choses accomplies pour sortir de ma zone de confort”, explique Norma Di Leone.

C’est désormais du côté de Paris que Norma Di Leone accomplira de nouveaux projets. Elle y inaugurera notamment son livre et en profitera également pour passer sa certification pour devenir coach. “Cela marquera l’aboutissement de deux ans de formation”, raconte-t-elle. Tous les mois, elle continuera également d’animer des séances de networking, une fois de plus réservées aux femmes. “La dame qui avec qui j’ai co-écrit mon livre est installée entre la France et Miami. Elle organise également des séances de networking pour femmes dont je suis l’ambassadrice en Belgique. Je reçois ainsi une fois par mois des femmes à mon domicile ou ailleurs pour créer des partenariats”.

Bien qu’elle s’apprête à tourner la page de la politique, la vie de Norma Di Leone ne restera pas moins remplie de projets. “J’aurai tout de même une petite pointe au cœur quand je présenterai ma démission au conseil communal. J’ai consacré beaucoup de temps à la politique, il n’est donc pas facile d’en partir”, conclut Norma Di Leone. Pour ceux désireux de découvrir son histoire et ses futurs projets, son livre “Impacter au féminin” est d’ores et déjà disponible sur Amazon au prix de 20 euros.