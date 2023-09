Menaces envers un policier à Hensies : le tribunal correctionnel décide finalement d’interner Manu, lequel fait appel de ce jugement

Manu est privé de liberté depuis le 21 mars dernier. Ce jour-là, ses voisins appellent la police. Ils ont entendu des détonations depuis la maison occupée par Manu. Ce dernier se retranche à l’étage. Après d’âpres négociations, il accepte de se rendre.

Le jeune homme tient des propos confus. Il parle de gens qui ont débarqué chez lui, des hommes armés et cagoulés. Il parle de néonazis.

Considéré comme dangereux

Manu est privé de liberté par un juge d’instruction, qui le considère comme dangereux. Manu s’en prend régulièrement à un inspecteur de la police des Haut Pays sur les réseaux sociaux. Le juge d’instruction ordonne une expertise en santé mentale. Conclusion des médecins, Emmanuel représente un danger pour lui-même et pour les autres. Il est hospitalisé, car il se sent persécuté.

Le dossier a été plaidé à plusieurs reprises durant l’été et ce fut une partie de ping-pong entre le ministère public et la défense, laquelle contestait la mesure d’internement et la compétence du tribunal pour les menaces sur les réseaux sociaux, considérés dans certains cas comme des délits de presse par la jurisprudence, et compétence de la cour d’assises.

Lors de l’audience, Manu a annoncé qu’il irait en appel de cette décision. Il ne se considère pas comme dangereux.