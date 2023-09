La rénovation du centre sportif de Thulin est lancée !

”Les travaux de rénovation ont commencé cette semaine”, confie Eric Thiébaut, bourgmestre d’Hensies (PS). “C’est une excellente nouvelle pour le staff et les nombreux jeunes qui pratiquent un sport au sein du centre sportif de Thulin. Les travaux étaient attendus, ils sont désormais réalisés. Plusieurs semaines de chantier sont prévues. Les ouvriers sont, pour le moment, occupés à isoler la toiture.”

Le sport à Hensies fait office de grand tissage social. La commune ne souhaitait donc en aucun cas la fermeture du centre sportif de Thulin. Ces rénovations sont donc une excellente nouvelle. “Suite au passé historique de l’entité, nous possédons de nombreuses communautés qui se retrouvent autour du sport. Lorsqu’elles portent le maillot du club, elles se sentent pleinement hensitoises. Nous avons donc souvent investi dans le sport pour garder cet esprit d’intégration des différentes communautés. Une fermeture du centre sportif de Thulin aurait donc été catastrophique. Les membres de ce dernier pourraient, en plus, aller voir ailleurs et ne plus jamais revenir. Il était donc important d’agir”, confiait Eric Thiébaut.

Pour rappel, la commune d’Hensies avait obtenu un subside de 625 000 euros du ministre Dolimont représentant environ 70 % du coût total de la rénovation. Ce dernier qui était d’ailleurs venu constater l’urgence de la situation sur place. Le chantier comprend la mise en place d’une nouvelle toiture isolée, d’un éclairage LED et de panneaux photovoltaïques.