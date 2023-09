Hensies : la RN51, nouveau point de chute de la députée-bourgmestre Jacqueline Galant dans son tour des voiries régionales de Mons-Borinage

Le premier objectif de ce passage en terre hensitoise était de constater le travail réalisé par la commune en termes de fauchage des routes. Pas assuré par la Région wallonne, la commune avait fait appel à un prestataire privé, en plus des ouvriers communaux, pour se charger de ce fauchage des routes, qui était d’ailleurs devenu urgent à certains endroits. En plus de cela, elle s’est rendue à quelques mètres seulement du carrefour Saint-Homme où un rond-point est en projet, permettant notamment de relier le futur zoning IDEA qui devrait y prendre place en 2026.

”La RN51 est une route dangereuse qui a déjà fait l’objet de nombreux accidents. Son état est d’ailleurs assez déplorable”, indique la députée-bourgmestre, Jacqueline Galant (MR) dans une vidéo filmée lors de son passage sur place. “Les autorités communales se battent pour sécuriser cette voirie régionale. Le bourgmestre est d’ailleurs intervenu plusieurs fois et a dû, dernièrement, demander à ses équipes de s’occuper du fauchage, pas assuré par la Région. Dans le cadre de ma tournée des voiries régionales, je peux une nouvelle fois constater l’impuissance des autorités communales qui se battent pour obtenir satisfaction mais surtout pour assurer la sécurité de l’ensemble des automobilistes. Des questions parlementaires ont déjà été posées au ministre et je retaperai du poing sur la table suite au projet de rond-point prévu sur cette voirie régionale. L’aménagement était prévu en septembre mais nous ne voyons toujours rien venir. Nous allons donc continuer notre combat.”

La députée-bourgmestre qui rappelle que ce ne sont pas les équipes du SPW qui sont visées par ses visites des voiries régionales mais bien l’organisation du travail et la priorisation des travaux au niveau du SPW. “Le personnel a besoin de soutien”, ajoute-t-elle. Le député-bourgmestre de la commune d’Hensies, lui, n’a pas de nouvelle de ce rond-point. Un chantier pas urgent selon lui puisque le zoning n’est prévu que pour 2026. “Depuis quelques années, un feu rouge a été installé au carrefour Saint-Homme pour sécuriser les lieux. Depuis lors, le nombre d’accidents a bien diminué et, surtout, nous n’avons plus eu de victime à déplorer. Un peu plus loin, en direction de Boussu, un rond-point est effectivement en projet dans le cadre du futur zoning qui y verra le jour. Il n’y a cependant rien d’urgent puisque ce dernier n’est pas prévu avant plusieurs années”, confie Eric Thiébaut, député-bourgmestre d’Hensies (PS).

Le projet est, en tout cas, inscrit dans le plan Infrastructures de la Région wallonne qui a alloué un budget de 150 000 euros pour la construction de ce rond-point. Une question parlementaire devrait donc être prochainement posée par la député-bourgmestre de Jurbise pour connaître le calendrier des travaux mais également en savoir plus sur la RN51 en elle-même, dont l’état laisse à désirer à certains endroits.