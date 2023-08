3 500 euros reversés par les organisateurs du Summer Festival à l’académie de futsal de Thulin : “nous voulons mettre l’accent sur la jeunesse”

C’est donc un beau cadeau que viennent de faire les frères Vanderhaeghen, organisateurs du festival, à la Thulin Academy Futsal. “L’académie de futsal de Thulin propose une formation de qualité à 220 jeunes de la région. En leur versant cette somme de 3 500 euros, nous voulions permettre au club de passer un step supplémentaire et donner, avec eux, une dimension sociale à nos événements dont les retombées sont directement bénéfiques aux gens de la région”, confie Richard Vanderhaeghen.

Un accent mis sur la jeunesse

Une dimension sociale qui est d’ailleurs de plus en plus recherchée par les organisateurs du Summer Festival qui mettent véritablement un accent sur la jeunesse ces dernières années. Tournoi de football, activités en tout genre mais également entrées gratuites pour les plus jeunes étaient notamment prévus cette année. “Notre volonté est vraiment d’élever les jeunes de la région en leur donnant accès à des valeurs nobles comme sont la musique et le sport. Nous ciblons d’ailleurs ce public lors du Summer Festival en leur proposant une série d’activités et des prix démocratiques afin que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Il était donc également tout naturel de collaborer avec Saverio Vitelli, de l’académie de futsal de Thulin, qui transmet ces mêmes valeurs à travers le sport”, poursuit Richard Vanderhaeghen.

Les membres de l’académie de futsal de Thulin qui ont d’ailleurs collaboré avec les frères Vanderhaeghen lors du Summer Music Festival en gérant les parkings tout au long des quatre jours. Le club bénéficie désormais d’un retour financier non négligeable qui permettra de poursuivre la formation des jeunes du club. “Nous remercions l’ensemble des équipes du Summer Festival et en particulier les frères Vanderhaeghen qui n’hésitent pas à contribuer au bon développement des structures du club. Ils pensent à nous systématiquement lorsqu’ils lancent un nouvel événement. Leur don de 3 500 euros nous permettra d’engager des entraîneurs supplémentaires afin d’encadrer au mieux nos jeunes”, explique Saverio Vitelli, fondateur de la Thulin Academy Futsal.

Des jeunes que l’académie de Thulin encadre depuis 2009. Ce ne sont désormais pas moins de 220 jeunes, âgés de 3 à 18 ans, qui bénéficient des structures sportives du club. Une équipe première est également inscrite à la fédération de futsal.