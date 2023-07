Le canal Condé-Pommeroeul navigable dès septembre : “le désenvasement du canal et terminé et l’écluse d’Hensies restaurée”

Les objectifs d’une telle réhabilitation étaient multiples. Ces travaux devaient en effet permettre, notamment, la création d’une liaison fluviale directe entre le canal à grand gabarit français et le canal du Centre en Belgique. À terme, les bateaux aussi bien commerciaux (jusqu’à 3 000 Tonnes) que de plaisance pourront faire leur retour sur le canal. Il permettra de réduire leur temps de parcours d’une demi-journée de navigation en leur évitant de passer par Tournai. La réhabilitation du canal Condé – Pommeroeul permet également d’éviter un investissement de 200 millions d’euros sur la section concernée du canal Nimy/Blaton. Du côté français, l’attraction économique et l’affluence du Grand Port Maritime de Dunkerque et des ports intérieurs se verront grandies.

Plusieurs années de chantier

Le curage et le recalibrage du canal de Condé – Pommeroeul ont débuté en septembre 2020 du côté français. Ils se sont ensuite poursuivis à la frontière Franco-Belge entre la commune française de Saint-Aybert et la commune belge d’Hensies. Un budget de 13 305 281 euros est consacré à ce projet. Le montant est pris en charge à 40 % par l’Union Européenne, 25,5 % par la Région wallonne, 23,1 % par la Région des Hauts-de-France et à 11,4 % par les Voies Navigables de France (VNF) qui sont également les maîtres d’ouvrage.

Les abords du canal étaient également au cœur des rénovations. Une partie rocheuse prendra place en contrebas. Un peu plus haut se trouvera une prairie humide de fauche extensive sur géotextile, surplombée par une autre prairie humide de fauche extensive et d’une prairie mésophile de fauche extensive. La surface plane, empruntée par les vélos et les piétons, sera quant à elle aménagée de pelouse rase.

Dernièrement, des travaux conséquents se sont terminés permettant d’espérer une réouverture du canal prochainement. “Le désenvasement du canal entre Condé et Hensies est désormais terminé. Un nouveau poste de commande des écluses a été construit et les portes sont complètement restaurées. Ces restaurations vont pouvoir mener sur une réouverture à la navigation dès septembre prochain”, indique Eric Thiébaut, bourgmestre d’Hensies (PS).

L'écluse d'Hensies a fait peau neuve. ©D.R.

Un chantier d’envergure donc qui touche pratiquement au but. Il ne reste plus qu’à s’armer d’un petit peu de patience.