La station balnéaire d’Hensies Plage prête à accueillir les visiteurs !

Après la randonnée pédestre et la Summer Beach Party organisées ce vendredi lors de l’ouverture d’Hensies Plage, un programme toujours plus étoffé attend les visiteurs. En cette journée du samedi, le marché du terroir prendra ses quartiers sur la plage avant de faire place à la soirée animée par l’orchestre Music Time et Fédora. Balade en Vespa, dîner aux moules, tir à l’arc, Summer Beach Party spécial année 90, brocante, tournoi de pétanque, balade à moto et diverses soirées animeront également la semaine prochaine. La soirée des enfants aura quant à elle lieu le dimanche 16 juillet à 14h.

Pour aller encore plus loin dans son partenariat avec Think Pink, la commune d’Hensies a décidé de consacrer sa soirée du 20 juillet uniquement aux DJs féminines. Préscillia, Miss Maily B, DJ Tam, Nicky Sanchez et l’ambassadrice Think Pink, Mademoiselle Luna, seront ainsi au rendez-vous. Le lendemain, pour la fête nationale, les artistes masculins seront de retour avec DJ Cord C, l’Orchestre Zenith et Jean-Noël Hovinne qui se succéderont avant de faire place au feu d’artifice.

Tout au long de l’événement, il sera possible de profiter du canal Hensies-Pommeroel, non pas pour nager, mais bien pour profiter des pédalos et kayaks. Les plus jeunes auront droit à leur pataugeoire et autres châteaux gonflables. Les cuistax longeront quant à eux le canal et bénéficieront ainsi de ce magnifique cadre. Le rendez-vous est donc donné ! À noter que l’entrée est totalement gratuite.