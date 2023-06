Caroline Horgnies, conseillère d’opposition à Hensies, exclue du conseil communal : “elle est domiciliée à Eugies”

C’est donc une nouvelle aussi inattendue que surprenante qu’ont apprise les conseillers communaux d’Hensies ce lundi soir par courrier. “Nous avions reçu vendredi soir un courrier de la commune de Frameries qui indique avoir enregistré d’office Caroline Horgnies dans son registre de population. Cette décision résulte d'une enquête de la part de la zone de police boraine, laquelle a constaté la domiciliation de cette dernière à Eugies”, confie Eric Thiébaut, bourgmestre d’Hensies (PS). “Je ne suis pas vraiment surpris par cette information qui nous provient de la commune de Frameries. Ce n'est pas la première fois que nous entendons des témoignages affirmant qu'elle habite en réalité à Eugies, chez son compagnon. Sur les réseaux sociaux, elle ne s'en cachait d'ailleurs pas vraiment, en postant des photos de son domicile à Frameries. Conformément au code de la démocratie locale, un courrier a été envoyé aux conseillers communaux ce lundi soir pour les informer des faits. Elle qui est particulièrement attentive au respect des lois, c’est le comble qu’elle ne respecte pas le b.a.-ba des règles du conseil communal.”

La conseillère communale mise en cause, Caroline Horgnies, a désormais 15 jours pour éventuellement réagir. “Je vais faire un recours”, confirme-t-elle. “Je dérange au conseil communal. La majorité fait donc tout pour que je ne puisse plus y siéger. La majorité fait une véritable fixation sur moi et ma famille parce que je vais régulièrement en recours et que je gagne. Je suis totalement droite dans mes bottes. J’ai d’ailleurs pris un avocat pour faire valoir mes droits.”

Elle affirme d’ailleurs haut et fort habiter à Hensies. “Je suis née à Boussu mais pour le reste, j’ai toujours vécu à Hensies. Je fais mes courses à Hensies, mes enfants vont à l’école à Hensies, j’habite à Hensies, je fais tout à Hensies ! Ce n’est pas la première fois que la majorité essaye de me trouver des liens avec d’autres communes pour que je ne puisse plus siéger au conseil communal. C’est une querelle purement politique parce que je dérange. J’ai constitué un dossier solide qui est entre les mains de mon avocat. Je laisse désormais la justice faire”, conclut Caroline Horgnies.

N’étant plus domiciliée au sein de la commune, Caroline Horgnies ne peut dès lors plus siéger au sein de l’instance communale, dès à présent. Une éventuelle procédure de recours n’étant pas suspensive.