Le premier salon du bien-être des commerçants de Thulin a permis de récolter 1 250 euros pour la bonne cause

Les commerçants de Thulin sont bien décidés à se faire connaître et à agir pour la bonne cause. Le premier salon du bien-être a d’ailleurs eu lieu à la fin de ce mois d’avril afin de récolter des fonds pour l’asbl sed la vie mais également pour permettre aux commerces du village de se faire un nom. Ce ne sont finalement pas moins de 1 250 euros qui ont pu être récoltés pour la bonne cause. Le chèque a pu être remis ce lundi aux membres de l’asbl.