Pollution aux déchets toxiques à Hensies : la commune peut désormais faire appel à la Spaque pour régler pareille situation

Grâce à cette adhésion, la commune de Hensies pourra diminuer ses frais lors de pareils incidents sur son territoire. “Suite à la pollution subie sur un chemin agricole en fin d’année dernière, nous avons souhaité adhérer à centrale d’achat. Cela nous permettra de faire appel aux services de la Spaque lors de pareils événements, le tout à moindre coût. Quand on sait que nous avons dû débourser près de 20 000 euros pour assainir le sol du chemin de Trainage, cette initiative semblait la bienvenue”, indique Eric Thiébaut, bourgmestre de Hensies.

Pour rappel, le maïeur avait fait appel à la magie des réseaux sociaux afin de tenter de récolter de précieux témoignages nécessaires pour retrouver la trace du responsable de ce dépôt sauvage. La police locale avait également travaillé d’arrache-pied afin de mettre la main sur l’auteur des faits.

Il n’est d’ailleurs pas conseillé de tenter pareille expérience tant les impacts pour l’environnement sont importants. En plus de cela, les amendes peuvent être plus que salées puisque la totalité des frais peut être demandée au responsable en plus de l’acquittement d’une amende administrative.