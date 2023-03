Le Roots Reggae festival prendra ses quartiers à Montroeul-sur-Haine au début de l’été

Comme à son habitude, l’événement se tiendra à la ferme Beriot à Montroeul-sur-Haine. En plus de faire vivre les visiteurs au rythme des chansons reggae, il financera une noble cause. Comme lors des éditions précédentes, tous les bénéfices seront reversés au profit d’un très noble projet de l’asbl Regard sur l’Autre. Il s’agit d’une association qui lutte contre l’exclusion des personnes de notre région en difficultés sociale et professionnelle et dont le but ultime reste la création d’un orphelinat” afin que des enfants abandonnés puissent s’épanouir et avoir un suivi scolaire, tout en bénéficiant d’une bonne éducation, de vraies valeurs et d’un soutien familial.”

Pour qu’un événement soit réussi, il doit évidemment être composé d’un programme alléchant. C’est ce que sont en train de faire les organisateurs qui viennent d’annoncer plusieurs artistes. La line-up est ainsi composée de Clinton Fearon et de Linval Thompson pour l’instant.

Inutile de préciser que d’autres noms viendront s’ajouter au fil des semaines pour faire vivre un festival reggae d’envergure aux habitants, le tout dans un but caritatif. Pour suivre l’annonce des prochains artistes, les plus curieux peuvent se rendre sur la page Facebook du Roots Reggae Festival.