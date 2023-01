L’auteur du dépôt de déchets toxiques à Hensies pratiquement identifié : “il sera poursuivi au pénal”

L’auteur du dépôt sauvage de déchets polluants à Hensies risque bien de regretter son geste. La zone de police des Hauts-Pays est en effet activement à sa recherche et serait prête à toucher au but. Son geste va lui coûter chez puisqu’il devra s’affranchir des 16 000 euros nécessaires à la dépollution du site. Mais ce n’est pas tout, il s’expose également à une amende administrative et sera également poursuivi au pénal. Bref, un geste inconscient qu’il risque rapidement de regretter.