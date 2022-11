Dour/Hensies : Après le projet de circuit motos, l’aménagement d’une zone de PME à nouveau sur les rails sur la ZAE “Portes des Hauts-Pays”

Plus de dix ans après l’abandon du projet de circuit motos sur la ZAE “Portes des Hauts-Pays” sur les communes de Dour et Hensies, un nouveau dossier a été présenté aux riverains. L’aménagement d’une zone de PME est en effet dans les cartons depuis de nombreuses années et a, enfin, été soumis à une enquête publique. Le conseil communal de Hensies est revenu sur ce dossier ce lundi.