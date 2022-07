Les contrôles de retour à Vicq… temporairement

La réouverture de l’autoroute E19, reliant Bruxelles à Paris, n’aura été que de courte durée. Les contrôles ont en effet repris de plus belle à hauteur de Vicq. Les automobilistes sont donc à nouveau obligés de prendre la sortie menant à un rond-point non loin du village. Ils doivent ensuite reprendre l’A2 un peu plus loin. Alors que plusieurs élus français ainsi que le bourgmestre d’Hensies, Éric Thiébaut, avaient manifesté leur mécontentement suite à cette fermeture d’autoroute, ils se réjouissaient, il y a quelques jours à peine, de la réouverture de l’axe. Finalement, les contrôles ont repris ce mercredi matin.