Il est aussi mis à disposition du tribunal d’application des peines pour une durée de cinq ans.

La mesure de sûreté est de 15 ans.

La cour et le jury, réunis en collège, n’ont retenu aucune circonstance atténuante. Ils ont retenu l’extrême gravité des faits du crime et du viol, commis à l’égard d’un mineur qui avait confiance en lui, mais aussi le risque de récidive et la dépendance à l’alcool et à la drogue.

Sa place est en prison

Ces quatre jours de procès ont semblé long pour l’accusé, un homme visiblement pressé de retourner à l’ombre. Tête baissée durant une majeure partie des débats, Mickaël Van Haute a déclaré, dès le premier jour de son procès, que sa place était en prison et qu’il aurait dû y être depuis bien longtemps, reportant la faute sur une justice trop laxiste à ses yeux.

La justice semble toutefois être quelque chose de secondaire pour lui. Condamné à vingt-six reprises, dont la majorité par défaut, il s’est contenté de mentir durant l’enquête, livrant des versions contraires aux expertises scientifiques. Et puis, il a refusé de participer à la reconstitution et ne s’est jamais présenté devant la chambre du conseil. Cette semaine, il s’est contenté d’admettre sa culpabilité pour le meurtre, mais pas pour le viol.

Et puis, il a joué le rôle de l’amnésique, comme tant d’autres qui se sont assis avant lui sur le banc de l’infamie, incapable de dire la vérité face à l’horreur.

Les faits

Le 1er février 2021, sa compagne lui avait accordé sa confiance, lui demandant de garder ses deux petites filles, âgées de 22 mois et de 3 ans. Mickaël a accepté cette mission, lui confiant toutefois qu’il craignait une crise de larmes chez Néva, la plus jeune, très fusionnelle avec sa maman. Ce qui est normal pour un jeune enfant.

Mais au lieu de s’occuper des enfants, il s’est enivré et a consommé de la cocaïne. Il n’a plus répondu aux appels de la maman, inquiète, dès 19h45, le 1er février 2021. Une heure plus tard, il a daigné répondre à un appel de sa marraine, lui indiquant qu’il était défoncé, balbutiant que les petites étaient couchées “mais Néva… ”

Impassible face au drame

Mais Néva… La petite était-elle déjà morte ? On l’ignore, mais le lendemain, l’enfant était retrouvée sans vie, couchée dans le divan, le visage et le corps couverts d’hématomes. Quand les secours sont arrivés, il était trop tard. À l’étage, une autre petite fille était terrorisée, mais vivante, traumatisée par ce qu’elle avait vu. Mickaël Van Haute, quant à lui, était impassible, s’inquiétant plus de son paquet de tabac et de sa canette de soda que des petites.

La suite est ignoble, glaçante. Non content d‘avoir massacré Néva, il l’a violée. Il a contesté mais les médecins légistes ont été formels. Les traces de sévices sexuels datent de la nuit des faits.

Mickaël Van Haute n’a pas livré la vérité à ses juges, ce sont ces derniers qui lui ont servi, suivant le menu écrit par l’avocat général. Ce dernier a voulu frapper fort contre un homme qu’il considère comme dangereux pour notre société. Douze citoyens du Hainaut, …

L’accusé a présenté ses excuses, à deux reprises, en fin de procès, notamment envers les jurés qui ont été chargés de juger des faits aussi atroces. Il est hélas trop tard, il a tué l’innocence, après l’avoir souillée !