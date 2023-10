Assises Hainaut : des circonstances atténuantes plaidées par les avocats de Mickaël Van Haute

L’avocat général a requis la peine la plus lourde, 35 années de réclusion en raison du concours de deux crimes (30 ans pour le meurtre et 5 ans pour le viol), une peine de sûreté de 25 ans et une mise à disposition du tribunal d’application des peines pour une durée de 15 ans.

Me Camille Brison a été la première à plaider et a demandé aux jurés de ne pas céder à la vengeance. “Il a déjà mis en place des choses en prison, confession auprès de l’aumônier, travail qui lui permet de gagner un peu d’argent, versé aux victimes. Il faudra du temps, mais il ne désespère pas devenir quelqu’un de bien”.

Circonstances atténuantes

Selon l’avocate, il y a des circonstances atténuantes, mais aucune en rapport avec les faits. “Des gens ont déclaré qu’il avait un grand cœur”, déclare l’avocate. C‘est trop dur pour la maman de Néva, qui quitte le prétoire. Elle ajoute que le condamné a grandi dans un milieu où la violence était banalisée, une enfance difficile. Selon elle, ce sont là des circonstances atténuantes.

Mickaël Van Haute cumule près de sept années de prison, qui seront additionnées à la peine prononcée. “Selon l’aumônier de la prison de Lantin, il y a eu une réflexion chez Mickaël, une remise en question. Il est important de comprendre qui il est aujourd’hui, et qui il deviendra”.

Manque d’amour paternel

Me Mevlut Turk a enchaîné, déclarant que la peine requise par le ministère public ne laisse aucun espoir à Mickaël Van Haute. L’avocat est revenu sur les condamnations déjà prononcées contre son client. “Peut-être que si on l’avait envoyé en prison, on aurait évité ce drame”, déclare l’avocat, lequel ne souhaite pas que son client soit considéré comme un monstre.

L’avocat ajoute que son client a souffert d’un manque d’amour paternel, un père violent et alcoolique qui a fait de la prison et qui a vécu de petites combines. Tel père, tel fils !

L’avocat s’oppose à la mesure de sûreté, réclamée par le ministère public. “Le parcours va être très long pour lui. Si vous prononcez les peines requises par l’avocat général, vous ne lui laissez aucun espoir. Je vous demande de lui tendre une main”.

L’accusé a représenté ses excuses à Néva, sa famille, aux jurés et à la cour. “J’ai commencé des cours, j’ai commencé à rembourser les parties civiles, je tiens vraiment à me reprendre en main”, dit-il.

Un verdict est attendu dans l’après-midi.