Assises Hainaut : la marraine de l’accusé risque d’être poursuivie pour non-assistance à personne en danger

Mardi, elle a été auditionnée par la cour, et cuisinée par le président. Le témoin habite à trois kilomètres de la maison où le drame s’est joué. Elle confirme que Mickaël s’est rendu chez elle, durant l’après-midi. Il avait l’air normal, et les filles aussi. Il s’est rendu dans l’atelier, avec son mari, et elle s’est occupée des filles, qui ont grignoté devant la télévision.

Mickaël est arrivé chez elle avec trois canettes de bière, qu’il a bues chez elle. Il n’a rien consommé d’autre, dit-elle. L’accusé et les filles sont partis avant 19h, en voiture avec le frère de Mickaël.

Un appel à 20h54 : mais Néva

Le témoin confirme que la maman des petites s’inquiétait, car elle n’arrivait pas à joindre Mickaël. Elle l’a eu au téléphone, le 1er février à 20h54, durant une minute trente-quatre. “J‘ai compris qu’il avait consommé, que les petites étaient couchées. Il m’a dit : mais Néva… Je n’ai plus rien compris à ce qu’il a dit. J’étais inquiète, j’ai appelé la maman. Elle m’a dit que Néva avait certainement du mal à s’endormir, mais je n’avais pas entendu les filles pleurer”.

Le président lui demande pourquoi elle ne s’est pas rendue sur place. “Je ne l’ai pas fait, car il n’y avait rien d’inhabituel qu’il soit défoncé. C’était le cas tous les jours”. Toutefois, c’est la première fois qu’il se retrouvait seul avec les filles. “À partir du moment où la maman ne m’a pas demandé d’y aller, je ne suis pas allé chez elle. Si elle me l’avait demandé directement, j’y serais allé”.

Le lendemain

Le lendemain, le témoin a reçu un témoignage du frère de l’accusé, lequel l’informait qu’il ne pouvait pas aller chercher la maman de Néva à l’hôpital. “Quand on est arrivé sur le parking de l’hôpital, Mickaël m’a appelé, affolé, me disant qu’il y avait un problème avec Néva. Il m’a demandé de venir. J’ai raccroché pour appeler les urgences, mais je ne connaissais pas le nom de la rue. J’ai appelé la maman. Mickaël a continué à essayer de me rappeler, mon mari refusait que je réponde, car je n’étais pas bien”.

Le témoin n’a pas voulu se rendre sur place, “car il me disait que la petite était morte”. Elle ne voulait pas “être traumatisée à vie”.

L’avocat général lui demande si elle confirme cette phrase : “je ne lui confierais pas mes enfants, car il n’est pas responsable”. Le témoin acquiesce. “Connaissez-vous la notion de non-assistance à personne en danger ? ” demande l’avocat général. Le témoin hausse le ton, “il n’y avait rien de tout cela ce soir-là, la maman m’avait rassurée”.

Le président note qu’il y a eu beaucoup d’échanges entre le témoin et la maman, durant la nuit, ce qui traduit une certaine inquiétude dans le chef de la maman. “Je ne vois pas pourquoi je serai responsable de non-assistance à personne en danger”. Elle habitait pourtant à cinq minutes en voiture de là, regrette Me Parisse, avocate de la maman.

La maman dit qu’elle lui a demandé d’aller chez elle

La maman de Néva a été auditionnée. Très émue, elle raconte que Néva était un amour, une petite fille très fusionnelle avec elle. Elle a parlé de son autre fille, témoin de l’horreur. “Sa sœur lui manque tellement”.

Le témoin a rencontré Mickaël Van Haute en juillet 2015. Ils ont eu quelques disputes, souvent pour des histoires de jalousie. “Un jour, il m’a attrapé par mon tee-shirt et il est allé casser la voiture de ma marraine, et celle de son copain”.

Un jour, elle avait déjà laissé Néva à son compagnon, alors qu’elle était sortie faire une course. Néva a chuté, s’est fait une bosse, mais Mickaël a su gérer ses pleurs.

Le 1er février, la maman est hospitalisée durant vingt-quatre heures. Elle laisse ses filles à son compagnon. “On en avait parlé, mais il m’avait dit qu’il stressait à cause des pleurs de Néva. Je lui ai dit d’appeler sa marraine au moindre problème. Celle-ci m’a rassurée, son frère aussi”.

Durant l’après-midi, Mickaël lui a demandé s’il pouvait emmener les filles chez sa marraine. “J’ai accepté. On a eu un échange vidéo”. En soirée, la maman a eu un contact avec la marraine, elle insistait pour qu’elle aille voir chez elle, car Mickaël ne répondait plus. “Elle m’a dit de ne pas m’inquiéter, car il dormait sûrement. Je voulais signer une décharge à l’hôpital, mais cela m’a été refusé”. La marraine a déclaré l’inverse…

La jeune maman n’a pas dormi de la nuit. Le lendemain, trois policiers lui annonçaient le décès de sa fille. L’accusé a appelé sa compagne depuis la prison. “Il m’a dit qu’il était désolé et que c’était un accident. J’ai raccroché et j’ai appelé le chef d’enquête de la police fédérale”.