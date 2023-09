Frameries: une pétition lancée pour réclamer "plus de propreté"

”Depuis plusieurs années, nous nous plaignons du manque d’entretien : avaloirs non curés, poubelles publiques qui débordent, dépôts d’encombrants à la rue de Lille, herbes envahissantes dans le fond de l’allée des garages, conteneurs à cartons non vidés,… Des rats commencent même à faire leur apparition”, écrivent-ils.

”Ce nouveau quartier, qui devait être selon le bourgmestre l’un des plus beaux, est l’un des plus sales ! Où est notre Frameries d’antan ?” Plusieurs signatures ont bel et bien été récoltées mais le document n’est visiblement pas encore parvenu aux autorités compétentes. L’échevin en charge de la propreté publique, Arnaud Malou (PS), regrette par ailleurs cette façon de faire.

”Je suis toujours à l’écoute d’une interpellation officielle, je trouve dommage de passer par une pétition, même si cela reste le droit de chacun”, souligne-t-il. “De manière générale, on ne peut que déplorer les actes inciviques, contre lesquels on n’a pas de solution miracle. Pour le reste, nos services sont mobilisés et font leur possible.”

Recenser les poubelles publiques pour en supprimer certaines

Deux campagnes de curage des avaloirs sont par exemple menées chaque année. “Ce n’est pas toujours suffisant, c’est pour cela que les citoyens ont la possibilité de nous prévenir si un lieu nécessite une intervention. En ce qui concerne les poubelles, nous menons un gros travail de réflexion dans le cadre de notre plan local de propreté.”

En collaboration avec un acteur spécialisé, la commune a ainsi la volonté d’optimaliser les tournées de poubelles publiques. “Nous disposons de 150 poubelles publiques sur le territoire. Nous avons analysé les déchets qui s’y retrouvent. Sur ce constat, le collège communal vient de décider d’en supprimer une vingtaine parce qu’elles débordent trop régulièrement sans raison particulière.”

Comprenez qu’elles ne sont pas placées sur des lieux stratégiques de passage, par exemple une sortie d’école, un parc, un sentier de promenade. “Elles sont en réalité surtout utilisées par des personnes qui se débarrassent de leurs propres déchets ménagers.” Une trentaine d’autres poubelles sont confrontées à la même problématique mais restent nécessaires compte tenu de leur localisation.

”On travaille alors à davantage de sensibilisation dans le quartier concerné et on continue à les fouiller de temps à autre pour identifier des contrevenants. La tendance est à la suppression des poubelles publiques problématiques et au changement dans la façon de récolter leur contenu. Toutes ne nécessitent pas une vidange hebdomadaire, au contraire d’autres qui se remplissent trop vite.”

L’échevin précise encore qu’en matière d’encombrants, un travail de sensibilisation est également entrepris par les services. “Mais si l’on n’est pas informé, on ne sait rien y faire. Et s’il s’agit d’un lieu dépendant d’un privé, il apparaît logique que ce ne soit pas à la commune d’intervenir. Il faut rester logique.”

Diverses actions seront par ailleurs encore proposées dans le cadre du marathon de la propreté, avec des opérations “coup de propre.” Bref, dans l’attente d’éventuellement réceptionner la pétition, l’échevin se dit ouvert au dialogue. Mais ce dernier doit être possible dans les deux sens, les citoyens étant trop souvent les premiers responsables de ce sentiment de saleté dans les quartiers.