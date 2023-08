Infanticide à Frameries: des traces de sévices sexuels relevées sur le corps de la petite Néva lors de l’autopsie

En lisant l’acte d’accusation, on apprend que Michaël Van Haute, le bourreau, est aussi accusé d’avoir violé l’enfant, avec plusieurs circonstances aggravantes (vulnérabilité, inceste, et autorité sur l’enfant). Lors de l’autopsie, les médecins légistes ont constaté des lésions aux organes génitaux.

Les faits

Le 1er février, Jessica confie ses deux filles à son compagnon, Michaël Van Haute, car elle doit subir une opération chirurgicale dans un hôpital de la région. Sa sortie est prévue le lendemain. Michaël lui confie qu’il est inquiet car il craint que Néva, fusionnelle avec sa maman, fasse des crises.

Lors de la soirée, les amants échangent par téléphone, mais Jessica n’a plus de nouvelles de Michaël dès 20h30. Elle s’inquiète et contacte la marraine de Michaël. Celle-ci arrive à le joindre à 20h55. Il lui répond qu’il est complètement défoncé et il tient des propos incompréhensibles. Elle comprend cependant que les petites sont couchées.

Toutefois, lors de cette conversation presque inaudible, Michaël Van Haute prononce “mais Néva”, suivi de balbutiements. Michaël raccroche et ne répond plus au téléphone durant la soirée et la nuit.

Il rappelle sa marraine le lendemain à 9h31, complètement paniqué. Il dit avoir un problème avec Néva “qui est toute blanche et qui ne bouge plus”. Il pense qu’elle est morte. La marraine appelle les secours. Il est trop tard, Néva est décédée depuis plusieurs heures. Son visage et son corps sont couverts d’hématomes sans effusion de sang.

Les quatre versions de l’accusé

Interrogé par les policiers, lesquels ont relevé des hématomes et des éraflures sur les mains de Michaël Van Haute, ce dernier raconte d’une manière détachée qu’il a bu de l’alcool et consommé de la drogue. Le lendemain, il dit avoir retrouvé la petite au pied du lit-cage. Une chute accidentelle. Il prétend avoir tenté de lui faire un massage cardiaque et du bouche-à-bouche, “des trucs qu’on voit à la télé”, mais il n’a aucune formation de secouriste.

Confronté aux premiers résultats de l’examen du cadavre de la victime, qui exclut la thèse d’une chute, le suspect s’énerve, se montre grossier et décide de ne plus rien dire. Il passe la nuit en cellule.

Le 3 février, il est présenté chez le juge d’instruction. Il donne une autre version, la petite a chuté, mais dans les escaliers cette fois. Il a ensuite passé la nuit, couché à côté d’elle sur le sol. Il est placé sous mandat d’arrêt pour meurtre. Il ignore, qu’au même moment, la sœur de Néva déclare “que Mik a tapé le bébé”.

Le 15 avril 2021, il donne une troisième version. Néva s’est étranglée en mangeant. Il explique les lésions sur le corps par le massage cardiaque effectué. Sa version ne colle pas aux éléments d’enquête. Il fait valoir son droit au silence.

Quinze jours plus tard, il refuse de participer à la reconstitution.

Le 15 février 2022, il livre une nouvelle version, la quatrième. L’enfant pleurait, il a pété les plombs et a jeté la petite, à deux reprises, dans le divan. Elle est alors retombée lourdement sur le sol. Notons que l’examen médico-légal a mis en évidence des hémorragies rétiniennes, ce qui signifie que l’enfant a pu être secoué.

Profil de l’accusé

Aucune des versions données par l’accusé ne correspond aux analyses scientifiques. Interrogés dans le cadre de l’enquête, ses proches craignent qu’il ne livre jamais la vérité.

Ces derniers ont dessiné un portrait glaçant de l’accusé. Né le 14 juin 1993, Michaël Van Haute était en décrochage scolaire dès l’âge de 13 ans, au moment de la séparation entre ses parents. Il a commencé à commettre des délits, vols, incendies, obligeant sa maman a appelé la police de Dour quasiment chaque jour. L’accusé a commencé à toucher aux produits stupéfiants, à faire de la ferraille.

À l’âge de 16 ans, il rencontre sa petite copine, mais il la trompe avec sa belle-mère pour “foutre la merde” entre son père et cette femme. Il boit et consomme des produits stupéfiants et se montre violent avec sa compagne, qu’il frappe et qu’il séquestre.

Selon sa sœur, Michaël van Haute “n’aime rien d’autre que la drogue et l’alcool… juste glander”. Selon son frère, il sait faire deux choses dans sa vie : “boire et se droguer”. Il a aussi quinze condamnations sur son casier judiciaire : extorsion, tentative d’extorsion, vols, coups et blessures, conduite sans permis, …

Des disputes quotidiennes et des menaces

En décembre 2019, Michaël rencontre Jessica, mère célibataire de deux enfants et il s’installe chez elle en juillet 2020.

La relation, plus ou moins bonne au début, s’est rapidement dégradée. Les disputes étaient quotidiennes et Jessica avait envisagé une séparation. Michaël n’accepte pas. “Il menaçait de me tuer et de brûler ma maison”, a-t-elle confié aux enquêteurs. Le couple consommait alcool et drogues.

L’examen mental a mis en évidence un certain parasitisme chez l’accusé, un homme qui devra raconter les faits lors de son procès. Mentir ou se taire serait tué une seconde fois la petite.