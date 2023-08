30 000 personnes ont poussé les portes de SparkOh ! cet été : la direction réfléchit à une façon d’attirer du monde aussi quand il fait chaud

”SparkOh ! affiche un résultat extrêmement positif et, pour la première fois, il est même supérieur à l’année de référence de 2019”, explique Chris Viceroy, directrice générale. “Après deux années marquées par la crise covid et une année 2022 sous le signe d’une météo très, voire trop, ensoleillée, cet été 2023 aura été synonyme d’une fréquentation record : +19 % par rapport à 2019 *, pour 2 semaines de congé en moins. Autre bonne surprise, une hausse des visiteurs flamands atteignant désormais près de 10 % de notre public individuel, à l’instar de nos voisins français des Haut-de-France.”

Il s’agit également une hausse de fréquentation de 22 % en comparaison avec 2021, autre année où la météo fut également très favorable aux activités indoor. “C’est là toute la difficulté de notre activité, et les chiffres le prouvent une nouvelle fois : la météo régit fortement notre taux de visite.” Nous mettons toujours en place une programmation attractive et inédite pour nos visiteurs avec des animations encadrées pour petits et grands afin qu’ils apprennent tout en jouant avec les sciences. Et pourtant, dès qu’il fait beau, nous voyons nos chiffres chuter au profit de lieux de loisir familial en plein air. C’est tout à fait dommage car nous offrons le parfait compromis avec à la fois des activités en intérieur au frais, et à l’abri en cas d’intempéries et en extérieurs, pour profiter du beau temps.”

Pour les équipes, l’heure est à la satisfaction mais aussi un peu à la frustration, puisqu’il aurait probablement été possible d’aller au-delà des 30 000 visiteurs. “On va évidemment faire le bilan de cette saison et réfléchir à la programmation estivale de l’an prochain. On va tenir compte de ce constat, que l’on dresse depuis déjà plusieurs années mais qui s’accentue. On se doit d’en tenir compte, d’accentuer encore notre communication sur le fait que peu importe la météo, SparkOh ! reste un excellent choix.”

La possibilité d’exploiter davantage le cadre extérieur du site sera ainsi discutée. “On a un magnifique site, très verdoyant, en plus d’une très belle plaine de jeux. On n’y développera pas une exposition mais il y a probablement quelque chose à faire. On sait déjà que nous allons concevoir un nouveau film 4D car l’actuel connaît un très beau succès. Pour le reste, on n’a pas encore de décisions tranchées mais on sait que nous sommes sur la bonne voie.”

L’objectif sera bel et bien d’accueillir un maximum de public, qu’il vente, qu’il pleuve ou que le soleil brille. “C’est le mot d’ordre que l’on souhaite mettre en avant dans les médias, sur notre site, sur nos réseaux sociaux : venez passer la journée chez nous, on a des activités en intérieur comme en extérieur !” Le parc peut en effet accueillir les familles durant une journée entière. Il s’étale sur 12 000 m² intérieurs (expositions, parcours acrobatique, salle de cinéma 4D, ateliers, installations interactives) et 6 000 m² extérieurs comprenant une vaste plaine de jeux, un jardin de la biodiversité et un terril à explorer.