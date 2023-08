Des citoyens évoquent “une invasion de rats” à Frameries : la commune n’a été alertée par aucun d’entre eux

”Envahi, c’est sûrement beaucoup dire mais je n’en ai jamais vu tant que ces derniers mois dans les jardins du centre de Frameries. Idem pour les souris”, témoigne une riveraine. “Je mets du poison fourni par la commune, et ça part à grande vitesse ! Sans compter les rats que je vois traverser les jardins, en journée ou en soirée.” Une autre confirme : “à la rue Gillard, j’en vois beaucoup sortir des égouts. Mes enfants en ont très peur.”

”J’ai laissé la porte de la maison qui donne sur le jardin et la fenêtre ouverte. Et bien un gros rat est entré par la porte, et un autre au même moment par la fenêtre ! Il n’y a pourtant pas de nourriture pour eux ici. Les voisins disent que ça pullule rue de la Garde, à côté du terrain du foot”, écrit un riverain. Plusieurs rues sont citées. Et pour plusieurs citoyens, la principale raison de cette potentielle recrudescence de rats n’est autre que la saleté et la présence de poubelles.

Si quelques conseils sont donnés, et notamment celui d’adopter un chat – mais encore faut-il que celui-ci ait l’instinct de chasse ! -, la commune, de son côté, rappelle que la première chose à faire est… De la prévenir. “J’ai vu une publication à ce propos sur les réseaux sociaux mais je n’ai aucunement été interpellé”, regrette Arnaud Malou (PS), échevin en charge de la propreté publique.

Du côté de l’administration non plus, on n’a réceptionné aucun appel. “C’est dommage car cela passe par les réseaux sociaux alors que les services se tiennent à la disposition de ceux qui en ont besoin. Nous organisons régulièrement des campagnes de dératisation grâce à un marché passé avec une société spécialisée. Par ailleurs, la commune met à la disposition des citoyens de la mort-aux-rats. Il suffit d’en faire la demande, c’est totalement gratuit."

Bref, une fois de plus, les élus ne peuvent que déplorer que l’alerte soit donnée sur la toile et non directement aux services compétents. “On ne peut rien faire si l’on n’est pas au courant de la situation. Où ces rats sont-ils aperçus ? S’il y a effectivement une “invasion”, des dispositions doivent être prises. Mais il nous faut une information concrète et précise”, insiste encore l’échevin.

Notons qu’une nouvelle campagne de dératisation est d’ores et déjà planifiée. Elle aura lieu entre le 25 et le 29 septembre prochain.