Frameries : SparkOh ! s’associe à la Croix-Rouge pour organiser une grande collecte de sang

Bref, encore et toujours, la sensibilisation des donneurs potentiels reste primordiale pour le corps médical et la Croix-Rouge, qui organise un peu partout et très régulièrement des prélèvements. À ce jour, ce sont surtout les groupes O- et B- qui sont faibles. On rappellera que rien ne peut remplacer le sang. Du côté de Sparkoh !, on en est bien conscient et on a décidé de soutenir la Croix-Rouge.

Le parc d’aventures scientifiques s’associe en effet à cette dernière pour organiser, ce 24 août entre 14 heures et 17 h 30, une grande collecte de sang. cette dernière sera proposée directement sur le site framerisois, afin de permettre aux visiteurs de donner une autre dimension à leur expérience scientifique. “En tant que Science Center il est important de soutenir et partager une telle initiative. Tous les visiteurs du Sparkoh ! pourront faire un don durant ou après leur visite”, souligne Cris Viceroy, directrice générale.

”Papa m’a initié à la collecte de sang dès mon plus jeune âge”, se souvient-elle. “D’un groupe sanguin plutôt rare, nous étions souvent appelés lors de campagnes de don de sang, surtout en cas de catastrophes ou accidents majeurs. C’est devenu notre rituel à deux, notre moment à nous où nous nous sentions un peu utiles, où en ne faisant pas grand-chose nous apportions notre pierre à l’édifice. Il n’y a pas beaucoup de moyens à notre disposition aussi simples, demandant si peu d’investissement pour sauver concrètement des vies.”

Une habitude que la directrice entend conserver et transmettre. “Aujourd’hui, papa n’est plus là mais j’emmène Liva, ma fille, chaque fois que je donne mon sang pour lui montrer que non, l’aiguille ne fait pas mal, que cela prend peu de temps et que c’est vraiment nécessaire, juste pour perpétuer cette tradition du don. Je compte sur elle. Pouvoir nous associer à cette collecte en mettant nos locaux à disposition pour cette campagne, c’était une évidence pour moi. J’espère que papa sera fier…”

À l’heure actuelle, aucun médicament ne peut se substituer au sang humain ou à ses composants. Le sang humain est donc toujours un produit irremplaçable. Or chaque jour, des centaines de malades ou accidentés ont besoin d’une transfusion pour survivre et guérir. Les personnes qui souhaitent donner leur sang doivent s’inscrire via https://www.donneurdesang.be/fr/ex/ins/QUSPA/1075371. La carte d’identité est obligatoire. Les donneurs ne doivent pas être à jeun.