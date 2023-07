Un ancien avocat montois condamné à une peine de travail pour faux en écriture, abus de confiance et escroquerie

Le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, a condamné un ancien avocat à une peine de travail de 175 heures (ou 18 mois de prison) pour des faux en écriture, des abus de confiance et des escroqueries. Toutes les préventions n’ont pas été retenues par le tribunal. Une prévention d’abus de confiance est prescrite et l’autre non établie