À Frameries, SPARKOH ! propose une exposition autour des mathématiques spécialement adaptée aux enfants de 3 à 6 ans

L’exposition “1,2,3 on y va !” valorise les apprentissages en mathématiques et les différents “savoir-faire” et “savoir-être”. “Exposer les sciences aux enfants de 3 à 6 ans, c’est leur offrir un espace de découverte, les aider à avoir confiance en eux et à s’épanouir dans leur apprentissage”, commente-t-on du côté de SPARKOH ! “Tels de véritables petits explorateurs, nos jeunes visiteurs vont aller à la rencontre du monde du vivant à travers 3 espaces immersifs, uniques, hauts en couleur.”

De nouvelles expériences, créées sur mesure pour eux, à la fois multisensorielles et intuitives inviteront les enfants à manipuler, expérimenter et réfléchir ©SPARKOH!

De nouvelles expériences, créées sur mesure pour eux, à la fois multisensorielles et intuitives les inviteront à manipuler, expérimenter et réfléchir. Que ce soit compter, reconnaître des formes géométriques, jouer avec des mesures de grandeur, ils feront des maths… sans s’en apercevoir. Chacun des 3 univers proposera une exploration de concepts différents à l’aide d’une pédagogie par le jeu, simple et visuelle.

La Toundra invitera ainsi les jeunes visiteurs à explorer les solides, à jouer avec les repères dans l’espace. L’océan offrira une plongée au cœur des formes géométriques et des ordres de grandeur pour sublimer l’observation du monde marin. Enfin, la canopée sollicitera les jeunes explorateurs du vivant à mettre en pratique dénombrement, recensement, jeux d’additions au cœur d’une forêt primaire.

”L’univers graphique de l’exposition développe quant à lui, l’imagination de nos jeunes visiteurs en organisant la rencontre avec des espèces animales du monde et en nous permettant de proposer des jeux adaptés à chaque âge, ancrés dans la narration comme : organiser des œufs sur le rocher aux oiseaux, former des étoiles de mer sur le banc de sable, compter les papillons à l’intérieur d’un arbre, etc."

Des espaces d’écoute de contes poétiques viendront ponctuer la découverte de l’exposition pour permettre aux jeunes enfants d’appréhender les notions de temps. À la veille des congés d’été, cette exposition semble tomber à point nommé.