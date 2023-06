Kids Soccer, la première académie de football de la région Mons-Borinage, s’apprête à ouvrir ses portes

”Notre objectif est de permettre à chaque passionné du ballon rond de s’épanouir dans une structure à la fois humaine, professionnelle et pédagogique. Nous sommes convaincus qu’un enfant épanoui et ayant une formation de grande qualité peut atteindre des sommets”, annoncent les deux amis. “L’objectif n’est pas nécessairement de façonner de nouveaux joueurs professionnels mais bien de permettre à chacun de découvrir le football et ses bienfaits.”

Dès trois ans

C’est dans cette logique d’ouverture que plusieurs groupes ont été constitués. “Le premier s’adresse aux enfants de 3-4 ans, le second aux enfants de 5 à 6 ans. On parle vraiment, ici, d’initiation. Cela passe par la découverte du ballon bien sûr mais surtout par le jeu, les déplacements, la coordination. Autant de choses qui leur seront utiles au quotidien, qu’ils décident ou non de jouer au football.”

Le troisième groupe sera composé d’enfants de 6 à 10 ans n’ayant jamais joué au football mais ayant l’envie d’apprendre. Le quatrième groupe sera basé sur le perfectionnement et sera réservé aux enfants qui évoluent déjà en club mais qui souhaitent bénéficier d’une séance supplémentaire et d’un encadrement différent. Enfin, le dernier groupe rassemblera des joueurs confirmés visant la performance.

”On parle ici de joueurs qui souhaitent passer un cap et qui souhaitent un entraînement basé sur la tactique et la technique, avec une excellente préparation physique. Ce sont souvent des jeunes qui ont déjà cinq ou six saisons derrière eux, qui évoluent dans un club d’un certain niveau.” Notons que si les groupes doivent permettre à chacun de trouver son compte, ils restent perméables aux changements.

”On ne cloisonne pas strictement. Si un enfant a le niveau pour passer dans un groupe supérieur, cette possibilité sera étudiée”, ajoute Sandro Angelini. “On a à cœur que tout le monde trouve son bonheur et puisse évoluer à son rythme, que le football soit ou devienne une passion ou qu’il soit pratiqué par simple plaisir, sans objectif sportif ambitieux.” À ce jour, une septantaine de personnes sont déjà inscrites aux portes ouvertes. Ce jour-là, il sera possible de souscrire à un abonnement au sein de l’académie.

Les sessions seront quant à elles organisées à raison d’une fois semaine, le mercredi après-midi ou le dimanche matin, de septembre à la fin mai.