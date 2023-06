Maria Garcia, tuée par son ex-compagnon à Frameries : la lutte contre les féminicides remise sur la table du parlement

Le sujet est ainsi revenu sur la table du parlement de Wallonie, à la faveur d’une question de Joëlle Kapompole (PS) à l’attention de la ministre de l’égalité des chances et des droits des femmes, Christie Morreale (PS). “Le féminicide peut être évité. Souvent, il est précédé de violences conjugales/intrafamiliales”, a souligné la députée montoise. “Il est donc important de renforcer les mesures visant à lutter contre les violences faites aux femmes.”

Lutte prioritaire

Pour cette dernière, éviter des faits comme celui de Frameries doit être une priorité et des moyens doivent dès lors être libérés pour accentuer la prévention et la lutte contre le passage à l’acte des auteurs. “On ne peut par ailleurs que déplorer que la Wallonie ne soit toujours pas dotée d’outil officiel pour recenser le nombre de féminicides en Wallonie.” La ministre a de son côté rappelé que bon nombre de mesures étaient déjà prises.

Citons ainsi des moyens supplémentaires pour la ligne écoute violences (0800 30 030) et les associations d’aides aux femmes victimes de violences et leurs auteurs, la création de quelque 300 places d’accueil à l’horizon 2026, le renforcement de la formation des professionnels du secteur ou encore la mise en place de relais-pharmacie destiné à détecter des situations à risque grâce à la personne de confiance que représente le pharmacien.

15 cas déjà recensés cette année

”Depuis 2023, le blog Stop Féminicide recense 15 cas en Belgique, dont le dernier en date est celui de Frameries. Nous poursuivons et poursuivrons sans relâche notre lutte contre les violences faites aux femmes et pensons aller dans le bon sens en matière de politique publique mais à chaque nouveau cas, nous nous demandons ce que nous avons raté”, a souligné Christie Morreale.

”La récente loi reconnaissant le féminicide est un important pas en avant car elle permet de le nommer, de le considérer comme condition aggravante. Mais nous ne nous arrêtons pas là.” La ministre a ainsi évoqué, en projet-pilote à Liège, la création d’un dispositif interdisciplinaire permettant d’unir les ressources et acteurs de terrain. Objectif, détecter des situations à risque et les monitorer afin d’éviter un drame.

Ce dispositif sera officiellement lancé en septembre prochain. En parallèle, un site internet regroupant toutes les informations utiles sera lancé début d’année prochaine. “Il s’adresse au public, aux professionnels et associations et a vocation à devenir une véritable porte d’entrée pour les victimes, l’entourage, les témoins. En rendant plus visible les ressources disponibles, on espère agir à un autre niveau.”

Les initiatives sont donc nombreuses. Force est malheureusement de constater qu’aucune recette magique n’existe pour éviter des actes aussi atroces que ceux de Frameries.