Esekia, 11 ans et porteur d’un handicap lourd décède dans des circonstances suspectes à Frameries : ses parents placés sous mandat d’arrêt

”Les parents ont été placés sous mandat d’arrêt pour privation de soins ayant entraîné la mort”, indique le substitut Verheyen à nos confrères de Sudpresse. “La mort a été qualifiée de suspecte. Le dossier a donc été mis à l’instruction pour faire toute la lumière sur le dossier.”

Pour faire avancer l’enquête une autopsie fut alors réalisée. Elle révéla une infirmité motrice et cérébrale de type dystonique et dyskinétique chez le jeune homme. Il était donc atteint d’un handicap très lourd qui nécessitait des soins importants, visiblement pas prodigués par les parents. L’autopsie n’en finissait pas là le lot de révélations puisqu’on apprenait également que l’estomac d’Esekia était vide. Le garçon de 11 ans n’avait donc pas été nourri de toute la journée. Il ne pesait d’ailleurs qu’à peine une quinzaine de kilos.

Les cinq frères et sœurs d’Esekia sont désormais confiés à la famille. Les proches sont d’ailleurs sous le choc d’apprendre qu’un tel traitement a pu être donné à Esekia, 11 ans et porteur d’un handicap. L’enquête va devoir déterminer si les soins nécessaires ont été prodigués. La Chambre du conseil déterminera quant à elle si elle confirme le mandat d’arrêt ou si elle libère les parents sous bracelet électronique. Les frères et sœurs d’Esekia seront également entendus.