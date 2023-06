Frameries: des "parcours-mémoire" pour découvrir l'Histoire des cinq villages de l'entité

"La réalisation de parcours immersifs dans les cinq villages d'Eugies, Frameries, La Bouverie, Noirchain, et Sars-la-Bruyère grâce à une application entièrement gratuite constitue une opportunité unique pour découvrir l'histoire et le patrimoine de la région de manière interactive", précise Romy Cordivani, responsable de la communication pour Frameries.

"Ces parcours mémoire, géolocalisés, offrent une expérience enrichissante non seulement pour les habitants, mais également pour les futurs visiteurs venus de loin." Concrètement, via l'application "Izi.Travel", les utilisateurs seront guidés à travers les ruelles pittoresques, sites historiques et lieux emblématiques de chaque village. Grâce à la géolocalisation, des enregistrements audibles se déclencheront automatiquement, fournissant ainsi des informations contextuelles à chaque étape.

Le parcours de Frameries, long de 9,3 kilomètres, permettra par exemple aux marcheurs de découvrir son histoire et sa richesse culturelle à travers les yeux d'un mineur pensionné et de sa compagne. Du côté d'Eugies (6 kilomètres), ce sont un grand-père et son petit-fils qui proposeront aux visiteurs de découvrir la maison communale, l'église, le dépôt, le monument aux morts, le plan du Culot ou les fabriques de chaussures.

Le parcours mémoire de Sars-la-bruyère (8 kilomètres) mettra en avant son histoire mouvementée en se basant sur les récits du brigand Lambert, qui vient de repérer un chemin pour éviter les contrôles de douane. "En offrant ces parcours mémoire, la Commune démontre son engagement en faveur de la préservation du patrimoine local et de la valorisation de son histoire. Ces parcours immersifs offrent une expérience unique, captivante et accessible à tous, contribuant à renforcer le lien entre les habitants et leur territoire."

L'inauguration de ces parcours est prévue samedi 17 juin à 10 heures depuis la place d'Eugies ou à 15 heures à La Bouverie (académie de Musique) ou le dimanche 18 juin pour les parcours de Frameries (10 heures, rue Archimède), Noirchain (15 heures, place de Noirchain) ou Sars-la-Bruyère (15 heures, école communale, rue des écoles). Les parcours resteront accessibles à tous après leur inauguration via l'application.