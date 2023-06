Borinage: du changement dans les collectes Hygea

À partir de ce lundi, c'est du côté de Quévy et Frameries dans la région de Mons-Borinage, et d'Écaussinnes, Seneffe, Soignies, Estinnes, La Louvière et Merbes-le-Château dans la région du Centre, que de nouveaux changements interviennent. Pour ces communes, déjà soumises au nouveau schéma de collecte, les calendriers de ramassage sont modifiés. Une nécessité pour permettre leur bon déroulement.

"Nous souhaitons optimiser les moyens humains et matériels tout en maitrisant les coûts pour les communes affiliées, et donc les citoyens", confirme Alison Destrebecq, chargée de communication pour l'intercommunale. "Ce partenariat avec le groupe Dufour nous permet d'améliorer la qualité de services, une meilleure régularité dans les collectes. Nous avons listé les moyens humains et matériels disponibles pour réadapter les calendriers."

Les changements entrent en vigueur cette semaine. Une campagne de communication spécifique a été menée auprès des riverains concernés. "Nous avons distribué des toutes-boites et le nouveau calendrier est disponible sur notre site Internet. Nous avons également mis à jour l'application Recycle." L'objectif, outre une mutualisation des moyens, reste aussi d'assurer un nombre de collecte équitable de jour en jour.

"Nous faisons déjà attention à ce que cela ne soit pas disparate mais le partenariat avec Dufour nous permet de renforcer encore cette volonté." C'est sur l'entité montoise, simultanément avec l'instauration du nouveau schéma de collecte, que le groupe Dufour avait officialisés sa collaboration avec Hygea, qui reste pour autant le seul interlocteur des communes et des habitants.

Si les premières semaines ont été parfois un peu laborieuses, la coopération semble porter ses fruits. On peut donc supposer - et espérer - que le nouveau calendrier de collecte sera respecté par les citoyens, au risque de se retrouver avec des sacs sortis les mauvais jours... Au détriment de la salubriété publique et du cadre de vie.