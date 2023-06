Drame de Frameries : l’auteur des faits dit ne se souvenir de rien

On en sait encore un peu plus sur le terrible drame qui s’est déroulé ce mercredi à Frameries. Pour rappel, Maria Garcia a été mortellement fauché par une voiture, conduite par une personne qui serait son ex-compagnon au carrefour entre les rues Firmin Pierard et de Lambrechies. Alors que les circonstances exactes du drame ne sont pas encore connues, les informations qui nous reviennent rapportent que l’homme aurait agi suite à une rupture amoureuse qu’il aurait mal digérée.