Projet de maison villageoise à Sars-la-Bruyère : 260 riverains s’y opposent

Nous l’évoquions en début de semaine : le projet de maison villageoise, à Sars-la-Bruyère (Frameries) avance enfin. Du 10 au 24 avril dernier, les citoyens étaient notamment invités à prendre connaissance du dossier et à formuler, éventuellement, leurs remarques et suggestions. Ils sont cependant 260 à avoir décidé d’aller plus loin, puisqu’une pétition a été signée et transmise aux autorités locales.