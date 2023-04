Une demande d’ami sur Facebook le rend fou, le Borain jaloux poursuivi pour violence conjugale

La jeune femme est interrogée par la police. Elle raconte que son compagnon s’est déjà montré violent avec elle, à plusieurs reprises, ainsi qu’avec ses enfants, fruits d’une précédente union. Ce jour-là, il a pété les plombs quand il a découvert qu’un homme l’a invité à rejoindre son cercle d’amis virtuels sur Facebook. La police se lance à la recherche d’Ismaël, qui a pris la fuite. Il est signalé recherché.

Elle se rétracte

Quelques jours plus tard, le substitut du procureur du roi, chargé de poursuivre, Ismaël reçoit une lettre écrite par Élodie. La jeune femme se rétracte, déclarant qu’il ne s’agissait que d’une simple bousculade, car elle l’avait provoqué. Le couple s’est rabiboché. “Il ne s’agit là que d’une nouvelle lune de miel avant la prochaine scène de coups”, maugrée le magistrat du parquet.

Ce dernier réclame une peine de 19 mois de prison ferme et une amende de 300 euros. “Le 14 février 2022, il a bénéficié d’une suspension probatoire du prononcé de la condamnation devant la cour d’appel de Mons. Neuf mois plus tard, il recommence. Il ne prend même pas le temps de rencontrer l’assistant de justice. Il est peut-être, lui aussi, victime d’une boîte aux lettres qui mangent les courriers”, ironise le substitut du procureur.

Absent à l’audience, Ismaël est représenté par son avocate. “Il conteste les faits. Il reconnaît seulement avoir malencontreusement fermé la porte sur les doigts de sa compagne”, dit-elle. Une requalification en coups et blessures involontaires est plaidée. L’avocate confirme que le couple avait des hauts et des bas, et qu’il ne vivait pas sous le même toit.

Jugement le 26 mai.