Frameries : “Si vous me giflez, je vous gifle”, dit-il à son juge

Le juge relit la déclaration à l’audience. : “Il m’a donné plusieurs coups dans le visage, et je me suis dirigée vers lui pour lui montrer que je n’avais pas peur de lui”, a-t-elle déclaré à la police. Michaël lève les yeux au ciel. “Elle a des hématomes sur les deux côtés du visage. Regardez cette photo ! On dirait que c’est bien plus qu’une simple gifle”, insiste le juge.

“Oh vous savez, si vous me giflez, je vous gifle moi”, répond le prévenu avec un certain aplomb. “Nous n’appliquons pas la loi du talion au sein du tribunal”, répond le juge, un peu énervé par tant de désinvolture machiste.

Des conditions

Le substitut du procureur du roi intervient. “Vous ne devez pas sentir votre force monsieur, il est indiqué dans le certificat médical que madame a souffert d’une fracture du nez”, dit-il.

Ce dernier avait requis une peine de quatre mois de prison. Le tribunal s’est montré plus magnanime en accordant au prévenu la suspension du prononcé de la condamnation pour une durée de trois ans, mais avec des conditions strictes, dont celle de suivre une thérapie contre la violence.

Michaël n’avait aucun antécédent judiciaire. Le juge l’avait averti lors de l’audience : “il va falloir réfléchir à votre comportement. On ne frappe pas une femme”. Et on ne gifle pas un magistrat non plus…