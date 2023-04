Travaux de la rue Defuisseaux à Frameries : le carrefour formé avec la rue Ferrer est libéré

Un changement qui devrait soulager les automobilistes, l’axe étant particulièrement fréquenté. “Nous n’avions pas eu le choix de le fermer à la circulation mais les consignes étaient claires : il fallait pouvoir le libérer aussi rapidement que possible”, souligne Arnaud Malou (PS), échevin en charge des travaux. “Cet axe de la voirie est régional et supporte chaque jour un lourd charroi. Nous ne pouvions pas nous permettre de traîner.”

La date du 1er mai avait été présentée comme une échéance non négociable à l’entreprise afin que les festivités puissent être organisées sans complication. La promesse est donc tenue. “Toute la chambre de visite a dû être refaite. L’entreprise avait pu préparer cette étape du chantier afin de réduire au maximum la période de fermeture de la voirie. Nous terminons désormais l’égouttage. Les filets d’eau devront ensuite être aménagés et les trottoirs construits.”

Soyons clairs : si la libération de ce carrefour est une excellente chose pour les usagers, elle ne marque en rien la fin du chantier. “Ce n’est qu’une étape, les travaux doivent se poursuivre. Mais les équipes avancent comme elles le font aujourd’hui et si les conditions sont favorables, nous pouvons espérer une fin de chantier pour la fin de cette année, ou au plus tard en début d’année 2024.”

Pour le reste, il faudra que les automobilistes se réadaptent… Et redoublent d’attention. En effet, les déviations n’étant plus à l’ordre du jour, il n’est plus question d’emprunter une rue initialement à sens unique. Depuis ce mercredi, quelques conducteurs se sont en effet retrouvés en mauvaise posture. “Nous revenons à la situation initiale. Nous sommes conscients qu’il faut peut-être un peu de temps pour reprendre “ses habitudes” mais nous invitons les gens à faire attention.”

De manière générale, rappelons que derrière le volant, l’attention reste toujours de mise… Travaux ou non.