Frameries : en difficultés, Farmery Store ferme ses portes après trois ans d’existence

“Nous avons conscience de la rapidité de cette nouvelle. Ce le fût également pour nous, tous, ce vendredi quand le couperet est tombé. Farmery, ce n’est pas “un job”. C’est une famille, une team, nous perdons notre job, nous perdons nos amis, nos voisins commerçants, nos producteurs, nos partenaires et vous, nos chers clients fidèles depuis la première heure”, peut-on lire sur la page Facebook du marché.

“Colère et tristesse sont des sentiments légitimes, mais toute l’équipe voudrait souligner et retenir le positif de ces trois années ; les échanges, les rires, les pleurs, les stress, les réussites et les échecs. Ne laissons pas la colère gagner ! Nous serons présents, au rendez-vous, toute la semaine pour finir en beauté ! Nous vous demandons de respecter notre travail, notre mobilisation afin que nous vivions cette dernière semaine dans les rires plutôt que dans les larmes. ”

Sous un même toit, la clientèle retrouvait des poissons, viandes, charcuteries et fromages, fruits et légumes ou encore produits de boulangerie et d’épicerie issus de quelque 160 producteurs et fournisseurs. Malheureusement, Farmery Store connaissait des difficultés depuis déjà un moment. En septembre dernier, afin de répondre à la demande et tenter d’attirer une nouvelle clientèle, un drive était lancé via la plateforme La tournée des Producteurs.

L’espoir de relancer la machine et de pouvoir, à terme, proposer la livraison à domicile, était grand. Mais les efforts n’auront pas payé. L’année 2022 s’était en effet clôturée en sérieuse demi-teinte, avec une perte de plus de 33 % (à la date de septembre 2022). “C'est une situation qui s’explique selon nous de deux façons. La première, c’est un certain désintérêt de la population pour le circuit court, qui avait pourtant connu un vrai regain pendant la crise covid”, expliquait alors la chargée de communication de Farmery Store.

La seconde raison était purement économique. “On propose un concept qui est encore associé à quelque chose de plus onéreux. En réalité, c’est faux : certains de nos produits viennent directement du champ et restent moins chers qu’en grande surface. Nous devons déconstruire des préjugés et sensibiliser les gens qui ont encore du pouvoir d’achat à se tourner vers des coopératives comme la nôtre.”

La volonté n’aura pas suffi à maintenir le navire à flot. Il ne reste donc plus que quelques jours aux clients pour profiter du concept et se régaler de produits proposés en circuit court.