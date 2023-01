Frameries : l’Harmonie accueillera le centre culturel

La transformation vient de débuter. Les travaux de réaménagement de l’ancien café “L’Harmonie”, située à Frameries, sont en cours et devraient prendre fin au printemps prochain. L’établissement accueillera le nouveau centre culturel de la commune, actuellement situé à Eugies, dans un établissement qui n’est plus aux normes. La commune avait acheté l’ancien café l’an dernier, non sans débats entre élus, notamment concernant son prix d’achat, à savoir quelque 800 000 euros.