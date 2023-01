Rue Defuisseaux à Frameries : pagaille en vue à cause d’une nouvelle phase de travaux

Les ouvriers seront actifs dans le haut de la rue Alfred Defuisseaux dès ce lundi 6 février. “Le carrefour formé par les rues Defuisseaux et Ferrer sera fermé à la circulation car une chambre de visite doit être créée”, explique Arnaud Malou (PS), échevin en charge des travaux. “Un plan de déviation sera mis en place durant toute la durée du chantier mais on ne se voile pas la face, la mobilité va être très compliquée dans les prochains mois. ”

"Un impact non-négligeable"

Si les chantiers s’accompagnent inévitablement de désagréments, certains provoquent plus d’embarras que d’autres. “L’impact pour les citoyens et résidents du quartier ne sera pas négligeable. On a de ce fait décidé d’organiser une séance d’informations. On en profitera pour faire le point sur le chantier, voir s’ils rencontrent des problèmes dont on n’est pas au courant, leur expliquer la suite des événements et exposer les solutions envisagées d’un point de vue mobilité.”

Tous les habitants du quartier, et plus largement les Framerisois, sont invités à y assister. “Au mieux les gents seront préparés à la pagaille, au mieux ils vivront ces travaux”, insiste l’échevin. “La fermeture du carrefour va rendre les choses compliquées mais on n’a malheureusement pas le choix. Cette chambre de visite doit être créée. ” La séance d’information sera organisée ce 1er février à 18 heures, à l’école communale La Victoire rue de la Victoire, 10).

Une fois le chantier de la rue Defuisseaux terminé, c’est tout un quartier qui aura été rénové. Il restera alors aux autorités à conclure en beauté avec la rénovation du quartier de l’Agrappe. Les citoyens ont d’ailleurs été invités à prendre part au projet, qui bénéficie d’une subvention wallonne de 600 000 euros et qui consiste en l’aménagement d’un parc en milieu urbain. Les résultats de cette consultation populaire seront dévoilés d’ici peu.