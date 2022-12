Frameries : les entreprises en charge de la rénovation du RSB ont été désignées : le retour d’Infrasports attendu pour janvier

Les entreprises en charge du chantier ont en effet été désignées cette semaine. “Le gros projet, qui attire pour le moment l’attention des citoyens, est sans nul doute celui de la rénovation du complexe sportif du RSB”, confie Jean-Marc Dupont, bourgmestre de Frameries. “Si tout se passe bien, le chantier devrait débuter pour le printemps. Il prévoit l’aménagement d’un tout nouveau centre sportif pour notre club. Nous avons désigné les deux entreprises chargées des travaux. ”

Le projet étant subsidié, le dossier va partir à Infrasports pour approbation du processus de désignation. Si tout se passe bien, la commune devrait avoir un retour au plus tard pour la fin janvier. Une fois le retour obtenu, il sera notifié aux entreprises. Les travaux pourront ensuite débuter au printemps, vers les mois de mars-avril. La durée des travaux est estimée à un an, un an et demi.

Un nouveau terrain en gazon, un autre synthétique, un bâtiment flambant neuf abritant buvette, vestiaires, espaces techniques et de services, une aire de stationnement d’environ 50 places avec des bornes de recharge électrique et une zone “dépose minute” en site propre, notamment pour les bus… Voilà ce qui attend le Royal Sporting Bosquetia (RSB) et ses 300 jeunes. Quelque 3,5 millions d’euros vont être investis pour démolir les infrastructures existantes et aménager le nouveau complexe. Le projet n’aurait pas pu se concrétiser sans un subside de la Région wallonne.

Pour rappel, pendant toute la durée des travaux, les nombreux sportifs du club vont devoir être relogés. Des solutions ont déjà été trouvées pour leur permettre de poursuivre leurs activités. Un accord a en effet déjà été pris avec la Ville de Mons et le rugby club de Frameries pour accueillir les équipes du RSB pendant les travaux. Les matchs auront ainsi lieu sur le terrain synthétique du stade Tondreau.