Dans le cadre de « la Nuit des Étoiles » et en partenariat avec l’Olympus, cercle d’astronomie de l’UMons, de nombreuses activités inédites seront proposées le week-end du 6 et 7 août au Sparkoh (Frameries) : observations des astres, planétarium(s) et activités à vivre en famille ! Sparkoh sera ouvert de 10 à 18 h avec gratuité pour les enfants jusqu’à 18 ans inclus.