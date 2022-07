En institution psychiatrique après un fort Chabrol à Eugies

Un fort Chabrol a eu lieu mercredi soir à Eugies, dans l’entité de Frameries, après une dispute entre un homme, né en 1977, et ses parents. Le Parquet de Mons a indiqué jeudi que l’individu, qui s’est retranché chez lui, armé, après la dispute, était sous stupéfiants et que ses parents se sont rendus au commissariat. Le Parquet a précisé que l’auteur des faits souffre de gros problèmes psychiatriques et a été placé en observation dans un hôpital spécialisé.