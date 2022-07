Eugies: l'homme armé retranché chez lui maîtrisé peu après minuit

Plus d'une cinquantaine de membres des forces de l'ordre se sont déployées hier aux alentours de 19h30 autour de la Cité du levant. Les agents de la zone de police boraine ont reçu le renfort des unités spéciales de la police fédérale. Le quartier a été bouclé et une quinzaine de personnes ne pouvaient plus rentrer dans leur domicile. "On s'apprêtait à chercher une solution d'hébergement pour la nuit, dans une école à proximité, quand la situation s'est dénouée."

Les motivations de l'homme interpellé n'ont pas encore été dévoilées. "J'ai entendu dire qu'il s'agissait d'un différend d'ordre familial", dit encore Jean-Marc Dupont, qui ne connaissait pas l'individu, également inconnu des services de police. Le parquet a été saisi de l'affaire.