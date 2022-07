En extérieur, les jeunes visiteurs pourront profiter de l’exposition "Lumière", adaptée pour les 3-7 ans. Elle bénéficie de nouvelles installations à couper le souffle et de quelques réaménagements de manips existantes afin de permettre aux enfants de jouer avec des faisceaux lumineux, de donner vie aux ombres ou encore de créer de la musique via une harpe laser. Pour compléter la découverte des différents concepts de lumière, on pointera les animations "Enquête lumineuse" et "Quand la photo se révèle" proposées dans les ateliers du SparkOh.

Notons par ailleurs que l’une des animations phares du parc, "La Maison inachevée", accueille à nouveau les constructeurs en herbe. A l’extérieur toujours, la plaine de jeux, le jardin de la biodiversité et les nouveaux parcours patrimoine et paysage incluant le terril (balades en autonomie) sont là pour aérer les neurones des parents et défouler les gambettes des enfants.

En intérieur, le SparkOh propose de découvrir autrement les animaux de compagnie à partir du film "Pas Bêtes". L’expérience immersive en 4D sur cinq écrans s’est déjà taillée une place coup de cœur parmi les visiteurs du parc. L’animation "Riton, Bubulle, Anatole, José, pas si bête...", qui propose des défis à relever en famille, est également déclinée à partir de ce film.

Pointons également l’animation "IA qui es-tu?" proposée à partir de 8 ans. Une réflexion ludique sur l’intelligence artificielle de plus en plus présente dans notre quotidien.

Pour les familles qui veulent passer la journée au Sparkoh, il est évidemment possible de dignement casser la croûte sur place. Soit en mode pique-nique, à l’intérieur ou à l’extérieur, sur la grande terrasse qui permet de garder un œil sur la plaine de jeux. Soit en mode restaurant. On trouvera au SparkOh des petits plats, de la soupe, des sandwichs et même des desserts faits maison. Et pour se désaltérer, on ne peut que conseiller la "Oh!My-Beer", une bière concoctée spécialement pour le parc par la Brasserie 3F de Frameries.