Des chaussures en textile d’ananas, un bar à pipis ou encore un simulateur de vent vous permettront de faire le plein d’émotions scientifiques et ludiques au SPARKOH ! . Les émotions fortes seront aussi au rendez-vous grâce à la tyrolienne, le parcours acrobatique ou encore le film inédit diffusé en 4 dimensions sur cinq écrans… "SPARK" pour l’étincelle, "OH!" pour l’émotion, SPARKOH ! c’est plus de 12.000m2 d’espaces interactifs intérieurs et plus de 6.000m2 d’extérieurs ludiques pour passer une journée entière à jouer, ressentir, explorer, découvrir et expérimenter les sciences et les technologies en s’amusant. Vivez la grande aventure scientifique en famille, faites le plein d’expériences physiques, sensorielles et amusantes et relevez de nombreux défis par les sens et l’action. Pour les adultes et les enfants, même les plus petits!